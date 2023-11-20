Людиновский водозаборный узел до сих пор не построен

О том, что работы там ведутся, напомнил в субботу, 11 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На своей странице в соцсети чиновник практически продублировал сообщение СМИ от 21 ноября 2023 года.

- На данный момент построен резервуар чистой воды, проложены сети и новые камеры с узлами и задвижками, выполнен монтаж конструкций здания микрофильтров, ожидается поставка технологического оборудования, - написал Вячеслав Лежнин 11 мая.

В сообщениях СМИ от 21 ноября 2023 года говорится, что подрядчик построил резервуар чистой воды на 3 тысячи кубов и продолжается строительство нового здания микрофильтров. Причем, уже в ноябре говорилось о том, что каркас здания возведён и начата его обшивка.

Что изменилось за прошедшие полгода на печально знаменитой реконструкции Людиновского водозабора – непонятно, как и то, зачем министр повторил информацию шести месяцев давности.

Кстати, тогда, в ноябре 2023-го сообщалось, что достроить объект планируется до конца года.