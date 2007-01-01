В мае в Калуге было принято играть свадьбы

12 мая - Красная горка.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

На Красную горку было принято играть свадьбы.

Писатель философ Андрей Болотов, не раз бывавший в Калуге, писал о свадьбах: «Купеческие свадьбы были очень убыточны, а все были глупые и вздорные: все пьянство наиболее.

Наивеличайший пир был у них на другой день - княжий пир. Сколько есть лучших людей в городе, собирались и с женами своими.

Весь день происходил сей съезд, и всех их поили чаем, пуншем и водкой. Превеликое множество расходилось питей.

Потом начинались дары: дарили всех гостей платками, целый сундук оных был в готовности, и даров множество, все отдаривали, - убытки пустые.

Обед начинался уже ночью, часов в 9, наготовлено всего пропасть. И всю ночь пируют, пьют, пляшут, скачут и колобродят; ежели музыка есть, то играют им русские танцы».

Магические действия

К свадьбе раньше относились очень серьезно. Предпринималось множество магических действий, чтобы пару не сглазили. Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева писали про Калужский уезд:

«Когда невесту собирают для отправления к венцу. То ей в обувь кладут костру и хмель, за пазуху – «Сон Богородицы», поминание. Душистое или простое мыло.

По голому телу опоясывают обрывком старого рыболовного бредня (невода) – это средство самое верное против всех чар колдуна, которыми он бы мог спортить во время поездки в церковь и обратно невесту.

В подол платья втыкается иголок столько, сколько встретится перекрестков на пути. На каждом из них свадебный поезд останавливается, вынимают из подола невесты иголку, ломают её надвое и бросают.

Точно также втыкают жениху в брюки или шаровары иголки и производят с ними операции, подобно вышеупомянутым. Его также опоясывают обрывком бредня.

Будь что-либо из этого упущено, порча молодых неизбежна».

Во власти родителей

В ХIХ веке ещё были ситуации, когда будущие муж и жена ничего не знали друг о друге и не виделись до свадьбы: судьбу детей решали родители.

Этнографы писали про Калужский уезд: «Браки без обоюдного предварительного согласия брачующихся, а по соглашению родителей, хоть и встречаются, но в очень умеренно количестве.

Зачастую бывает, что родители сами, не спросясь сына, находящегося на стороне, готовят к его возвращению невесту, с которой он, по их предположению, должен вступить в брак…

Подобные выборы часто не имеют никакого значения для вернувшегося со стороны сына.

Что девушка обязательно должна выйти замуж, это находится во власти родителей, и они у нее не спрашивают на это согласия.

Но, за кого должна выйти девушка, это требует согласия со стороны девушки.

Противодействие со стороны детей бывает сплошь, да рядом. По очень простым причинам, что вступление в брак с подобным лицом им не по нраву.

Некоторые родители такой протест со стороны детей встречают очень сурово и стараются его удалить угрозами и даже побоями.

Иногда дети, подчиняясь суровым мерам родителей, соглашаются с их выбором и вступают в брак. Но это почти исключительно касается одних девушек.

При таких обстоятельства простым следствием иногда бывает, что при самом обряде венчания следует заявление, что вступление в означенный брак происходит без согласия брачующихся. Но это редкость.

Вообще же заключение брака без обоюдного согласия брачующихся имеет всегда плачевные последствия на семейную жизнь.

Супруги, оженившиеся при таких условиях, иногда не имеют между собой ни в чем согласия, между ними происходит несмолкаемая ссора, иллюстрируемая серьёзными драками и побоями.

В большинстве случаев сторона, вступившая в брак против воли, в укор своим родителям и своей второй половине заводили любовника или любовницу».

Традиции забываются

Как проходила свадьба в Калужском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева записали такой обряд:

«В настоящее время замечается в значительной мере стремление сокращать, упрощать или вовсе не соблюдать некоторые элементы старинных свадебных обрядов.

Так, например, следующий обычай, отживающий свои последние дни, но поддерживаемый ещё только старинным людьми. Когда жениха окончательно соберут к венцу, дружко спрашивает у его отца или матери:

- Что у вас свадьба, крестины иль кстины?

- Нам Господь благославляет свадьбу. – отвечают в один голос родители жениха.

- Сами песни заиграите, - продолжает дружко. – Или нам прикажете?

- Дай, Господь, час добрый! Заигрывайте вы.

После этого дружко запевает монотонную минорную песню-гимн. Затем величают дружко, сваху и собираются совсем к отъезду.

Дружко выходит на улицу с иконой, а сваха с хмелем. Обходят кругом лошадей и обсыпают их хмелем.

Родная мать выходит со стаканом пива, в котором сверху плавает опять-таки хмель, молится на четыре стороны Богу, кланяется коням в ноги и выливает из стакана пиво им на ноги.

Подходит затем к сыну-жениху и три раза осеняет его крестом, прощается с ним и отходит после этого прочь.

Дружко становится на повозку и тоже молится на все четыре стороны, говорит: «Благославите, добрые люди, и малые, и старые, Богом созданные, нашему молодому князю у суда стать, злат венец принять».

В ответ на это все хором отвечают: «Дай, Господи, час добрый». И свадебный поезд трогается.

Из всего вышеприведенного всегда исполняется обнесение коней иконой и хмелем. Остальное иногда исполняется, иногда опускается.

Когда возвращаются молодые от венца, их встречают на улице собравшиеся одни бабы песней….

Каа только молодые подъедут к дому, собравшаяся около него толпа приветствует их новой специальной песней.

- Чистый двор, чистый двор!

- Метея пришла!

- Выглянь, выглянь матка!

- Выглянь из окошка,

- Как сын-сокол едет,

- Соколинку везет

- Слугу молодую.

В это время в сени входит отец с иконой, а мать с хлебом-солью, встречать новобрачных. Около отца с матерью расстилают шубу.

Слезшие с повозки новобрачные, приходят в сени, становятся на шубу перед отцом и матерью на колени и кланяются им три раза в ноги.

Дружко в это время зажигает лучину, ударяет по ней кнутом, чтобы она выпала на пол, но не погасла.

Через огонь этой лучины проходят молодые в избу, где и приступают к свадебному пиршеству…

Огонь здесь зедсь является как нечтно очищающее от всякой нечистоты , а поэтому от нечистых действий злых людей (колбунов). Встреча в сенях всегда исполняется.

Свадебные издержки, не включая сюда приданого, можно определить со стороны жениха из бедной семьи - от 50 рублей, из более состоятельной – до 100 рублей, а иногда и выше.

Самым большим расходом является водка, которой самая бедная семья берёт вёдер пять.

Дары со стороны невесты и жениха родственникам и посторонним бывают очень незначительными, заключаются обыкновенно в ситцевых платках, ценой от 15 до 20 копеек.

Да и то за эти подарки отдаривают деньгами в размере стоимости самого дара».