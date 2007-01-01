В Калуге открылись «Темпоральные параллели»

Что это такое можно узнать в музее изобразительных искусств.

«Темпоральные параллели» - философская выставка мастера беспредметного искусства Владимира Виноградова.

Темпоральность - это философская категория, которая отображает временную сущность явлений.

Искусство Владимира Виноградова – это философская мысль, оформленная в яркий живописный образ, погружающий зрителя в мир нереальности, искаженности цвета и иллюзии формы.

Владимир Виноградов с 1970 годов пропагандирует и популяризирует темпоральную живопись.

Владимир Виноградов родился в Москве. Закончив художественную школу,

познакомился с учеником Элия Белютина – Владиславом Зубаревым, что

определило его дальнейшую творческую судьбу.

Элия Белютин – художник, который создал свой особый художественный стиль, так называемую «модульную живопись», язык символов. Однажды на выставке авангардистов побывал Никита Хрущёв и был взбешён увиденным.

Говорят, Никита Сергеевич орал как резаный и повелел всех партийных художников исключить из партии, а всех членов союза - из союза.

Все картины студии Белютина были сняты. После этого Белютин организовал свою студию «Новая реальность», которая базировалась на его даче в подмосковном Абрамцеве.

«Одессит»

4 ключевых момента

Владимир Виноградов продолжатель традиций студии Элия Белютина. Мы обратили внимание, что в его работах много красного цвета.

«Фигура в красном ключе»

- Любимый цвет – красный, как у любого русского человека, - поясняет художник. - Если спросить, какой русский человек? Девка какая? Красная! А синий – это Маргарет Тэтчер.

Но здесь нет аллюзий на западноевропейское искусство. Грубо говоря, живопись школы Белютина, которая сложилась в конце 1950-х годов, заключена в 4 ключевых методах построения:

- экспрессия,

- парадокс (это сюрреализм),

- предмет (отсылка к голландцам, допустим),

- эмоция.

Так базово можно любую живопись классифицировать.

«Модель»

Цель - предвосхитить

В основе Темпоральной реальности - идея проблем времени.

- Это Белютин ещё в 1960-е годы вводит временные категории, - говорит Владимир ВИНОГРАДОВ. – Так как я был знаком с абрамцевским братством, с художниками 1970-х годов, это пошло в моём пути художника.

Была введена эта итальянская категория. Они подразумевают время прошедшее, настоящее и будущее. Мне нравится это слово своей фонетической лиричностью.

И, конечно, задача художника быть во времени, быть сопричастным тому времени, в котором живет. Футуристы это видели в алюминии, космизме. И Россия в этом смысле страна футуризма.

Это даже не совсем стиль. Тут достаточно вольно можно изменять свои воззрения на пластику этого дня с целью войти в будущее, предвосхитить, сделать работы, которые минимум отразят этот день, а иногда будут иметь футуристический характер.

Тенденция как у дизайнеров: они создают следующую модель авто или придумывают, что люди будут носить через 10, 20 лет. Надо меняться и не повторяться.

Говорят, Микеланджело умудрился ни разу не повториться. Стремление не прыгнуть выше головы, а в чём-то превзойти.

«Меценатка».

-И важно, как соприкасается, какая традиция, какое развитие в отечественной школе рисования. Потому что сейчас неверное к нам отношение.

«Желтый блок»

-И то, как считается, что носили джинсы, подглядывали в журнал «Америка» и выписывали кальку западного искусства, нет, это не то.

Здесь именно работа с натурой. Те женские портреты и фигуры на моей выставке многие были сделаны с конкретных людей и имеют определенное, не то, что сходство, вскрываются внутренние пласты: темперамент человека, его настроение этого дня.

То есть от человека забирается некая интенция личности.

«Вид на Адроников монастырь».

Занимается дизайном

С 1978 года Владимир Виноградов - участник и организатор многочисленных выставок студии «Темпоральная реальность». Имеет своих последователей и учеников.

Интересно, что в обычной жизни Владимир - индустриальный дизайнер, а последние 25 лет еще и преподаватель дизайна в ряде вузов.

- В дизайне я достаточно традиционен, вплоть до интерьерного и рекламного, - уверяет художник.

А философскую живопись Владимира Виноградова можно увидеть в музее изобразительных искусств до 2 июня. На выставке представлена и картина Элия Белютина из фондов музея. 0+