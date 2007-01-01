В Калуге открылись «Темпоральные параллели»
«Темпоральные параллели» - философская выставка мастера беспредметного искусства Владимира Виноградова.
Темпоральность - это философская категория, которая отображает временную сущность явлений.
Искусство Владимира Виноградова – это философская мысль, оформленная в яркий живописный образ, погружающий зрителя в мир нереальности, искаженности цвета и иллюзии формы.
Владимир Виноградов родился в Москве. Закончив художественную школу,
познакомился с учеником Элия Белютина – Владиславом Зубаревым, что
определило его дальнейшую творческую судьбу.
Элия Белютин – художник, который создал свой особый художественный стиль, так называемую «модульную живопись», язык символов. Однажды на выставке авангардистов побывал Никита Хрущёв и был взбешён увиденным.
Говорят, Никита Сергеевич орал как резаный и повелел всех партийных художников исключить из партии, а всех членов союза - из союза.
Все картины студии Белютина были сняты. После этого Белютин организовал свою студию «Новая реальность», которая базировалась на его даче в подмосковном Абрамцеве.
4 ключевых момента
Владимир Виноградов продолжатель традиций студии Элия Белютина. Мы обратили внимание, что в его работах много красного цвета.
- Любимый цвет – красный, как у любого русского человека, - поясняет художник. - Если спросить, какой русский человек? Девка какая? Красная! А синий – это Маргарет Тэтчер.
Но здесь нет аллюзий на западноевропейское искусство. Грубо говоря, живопись школы Белютина, которая сложилась в конце 1950-х годов, заключена в 4 ключевых методах построения:
- экспрессия,
- парадокс (это сюрреализм),
- предмет (отсылка к голландцам, допустим),
- эмоция.
Так базово можно любую живопись классифицировать.
Цель - предвосхитить
В основе Темпоральной реальности - идея проблем времени.
- Это Белютин ещё в 1960-е годы вводит временные категории, - говорит Владимир ВИНОГРАДОВ. – Так как я был знаком с абрамцевским братством, с художниками 1970-х годов, это пошло в моём пути художника.
Была введена эта итальянская категория. Они подразумевают время прошедшее, настоящее и будущее. Мне нравится это слово своей фонетической лиричностью.
И, конечно, задача художника быть во времени, быть сопричастным тому времени, в котором живет. Футуристы это видели в алюминии, космизме. И Россия в этом смысле страна футуризма.
Это даже не совсем стиль. Тут достаточно вольно можно изменять свои воззрения на пластику этого дня с целью войти в будущее, предвосхитить, сделать работы, которые минимум отразят этот день, а иногда будут иметь футуристический характер.
Тенденция как у дизайнеров: они создают следующую модель авто или придумывают, что люди будут носить через 10, 20 лет. Надо меняться и не повторяться.
Говорят, Микеланджело умудрился ни разу не повториться. Стремление не прыгнуть выше головы, а в чём-то превзойти.
-И важно, как соприкасается, какая традиция, какое развитие в отечественной школе рисования. Потому что сейчас неверное к нам отношение.
-И то, как считается, что носили джинсы, подглядывали в журнал «Америка» и выписывали кальку западного искусства, нет, это не то.
Здесь именно работа с натурой. Те женские портреты и фигуры на моей выставке многие были сделаны с конкретных людей и имеют определенное, не то, что сходство, вскрываются внутренние пласты: темперамент человека, его настроение этого дня.
То есть от человека забирается некая интенция личности.
Занимается дизайном
С 1978 года Владимир Виноградов - участник и организатор многочисленных выставок студии «Темпоральная реальность». Имеет своих последователей и учеников.
Интересно, что в обычной жизни Владимир - индустриальный дизайнер, а последние 25 лет еще и преподаватель дизайна в ряде вузов.
- В дизайне я достаточно традиционен, вплоть до интерьерного и рекламного, - уверяет художник.
А философскую живопись Владимира Виноградова можно увидеть в музее изобразительных искусств до 2 июня. На выставке представлена и картина Элия Белютина из фондов музея. 0+