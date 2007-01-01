Калужские пловцы завоевали медали в третий день Кубка России

В третий день финала Кубка России по плаванию наша команда показала отличные результаты, пополнив копилку сборной Калужской области несколькими наградами.

Фото: ФВВСР

Дмитрий Савенко, воспитанник СШОР «Олимп» взял золото на дистанции 100 метров на спине, показав время 54,23 секунды. Его успех – заслуга тренеров Алексея Бачина и Константина Суворова.

Эстафетная команда Калужской области в составе Дмитрия Савенко, Владислава Герасименко, Алины Гайфутдиновой и Полины Малаховой (СШОР Юность) заняла первое место в комбинированной эстафете 4×100 метров с результатом 3.46,44. В предварительных заплывах им помогал Михаил Вековищев. Тренерский штаб, включая Наталию Козлову, Андрея Козырева и Максима Кузнецова (СШОР Юность), также разделил радость победы.

Андрей Николаев добавил в коллекцию бронзу, финишировав третьим на 50-метровке брассом (27,57). Его наставник – Алена Николаева.

Сегодня – заключительный день соревнований, и мы продолжаем болеть за наших спортсменов!