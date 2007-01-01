Год ограничения свободы дали жительнице Обнинска, бросившей банку в ребенка

Суд вынес приговор 42-летней женщине по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 26 июня.

Напомним, инцидент произошел в апреле этого года на одной из детских площадок города.

Конфликт возник между ее 9-летним сыном и 12-летним мальчиком.

Женщина решила «вступиться» за сына и бросила в лицо мальчика банку с напитком, в результате чего он получил резаную рану губы.

Суд приговорил женщину к году ограничения свободы.