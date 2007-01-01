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Новость дня Обнинск

Два месяца СИЗО: оренбуржец ответит за ночное нападение в Обнинске

29-летний житель Оренбургской области заключён под стражу за жестокое нападение на женщин в Обнинске
Ольга Володина
25.06, 17:41
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Фото: прокуратура Калужской области
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Инцидент произошёл в ночь на 24 июня возле городского вокзала, где мужчина без видимых причин избил 43-летнюю женщину, нанося множественные удары руками и ногами.

Согласно материалам дела, агрессор также попытался напасть на 38-летнюю знакомую потерпевшей. Прокуратура квалифицировала действия как хулиганство с применением насилия по статье 213 УК РФ.

Суд полностью поддержал позицию следствия, удовлетворив ходатайство о заключении под стражу. Обвиняемый проведёт в СИЗО два месяца до вынесения окончательного приговора.

Местные власти подчеркивают, что подобные случаи насилия не останутся безнаказанными.

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