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Обнинск

Школьница из Обнинска отправится в путешествие к Северному полюсу

Дарья Джуманова
24.06, 15:34
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20 июня на ВДНХ состоялся завершающий этап научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 24 июня.

В ходе мероприятия были объявлены имена 27 российских школьников, которые примут участие в экспедиции в Арктику. Среди них - Мари Сплавская, учащаяся 10 класса школы №18 в Обнинске.

Экспедиция этого года посвящена двум значимым датам: 80-летию атомной отрасли России и 500-летию освоения Северного морского пути.

К Северному полюсу ее участников доставит атомный ледокол «50 лет Победы».

Конкурсный отбор в рамках шестого сезона проекта собрал более 63 тысяч участников со всей России. После нескольких этапов испытаний в финал прошли 48 школьников в возрасте 14–16 лет, представляющих 35 городов и населенных пунктов страны.

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