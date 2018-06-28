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Просто фантастическая техника!

28.06.2018 09:00 0 574
Просто фантастическая техника!

Компьютеризированные комбайны, мощные трактора, бороны и новейшие прицепные опрыскиватели увидели аграрии на «Дне Калужского поля».

21 и 22 июня наша область в 13 раз стала местом демонстрации современных агротехнических разработок. По уже сложившейся традиции «День Калужского поля» прошел в поселке Опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района. Здесь собраны все последние разработки для села, все инновационные технологии. Побывал на выставке и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, а открыл «День поля» министр сельского хозяйства региона Леонид ГРОМОВ:

- Сегодня у руководителей сельхозпредприятий есть возможность увидеть технику последнего поколения. И все это уже есть в реальной жизни. Нашу область называют зоной рискованного земледелия, но это давно не актуально, потому что у нас есть техника, оснащенная системой навигации, позволяющая высокоэффективно работать. Именно такие машины способны повысить экономические результаты аграриев.  

 «День поля» в этом году проходит с размахом: свою продукцию представили 53 компании, на развернувшихся масштабных площадках можно увидеть более 100 единиц техники, а также новейшее оборудование, применяемое в растениеводстве, животноводстве, передовые энерго-и ресурс-сберегающие технологии. Самое главное и ожидаемое – презентация техники последнего поколения от Ростсельмаш. Технический центр «Агрит», официальный дилер Ростсельмаш продемонстрировал современные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, надежные и энерговооруженные тракторы, в том числе трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375. Кроме того, участники выставки в демонстрационном показе могли увидеть офсетную дисковую борону, предназначенную для основной обработки почвы. Заинтересовал гостей праздника и новейший прицепной опрыскиватель TS 3200, способный вносить от 40 до 600 литров на гектар при скорости движения до 15 км/ч. Эту технику аграрии давно оценили в деле и стараются ежегодно пополнять ею свой парк.

- Сельское хозяйство нашего региона становится все более технологичным. Наша компания идет в ногу со временем, поэтому мы предлагаем современную и инновационную технику, которая удовлетворяет все потребности аграриев. Агромашины Ростсельмаш отлично себя зарекомендовали в Калужской области.  - рассказала директор ООО Технический центр «Агрит» Вера ПОПОВА.

- Мы давно сотрудничаем с дилерским центром «Агрит» и очень довольны техникой Ростсельмаш, много приобретаем. У нас уже года три работают зерноуборочные комбайны VECTOR, и в следующем году еще будем приобретать, -  говорит директор СПК «НИВА» Владимир ЧИГИЩЕВ -  Также у нас есть кормоуборочная техника Ростсельмаш. Сервисная служба работает оперативно. У нас очень хорошие отношение с ТЦ «Агрит», мы с удовольствием с ними сотрудничаем.

На празднике директор по региональному развитию ООО Ростсельмаш Алексей Козицкий и директор ООО Технический центр «Агрит» Вера Попова вручили ключи от двух новых комбайнов представителю Калужской МТС Виталию Хаврошину.

- В этом году при поддержке нашего министерства мы укрепили свою материальную базу - приобрели 10 зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, из них три современных, последнего поколения RSM 161 и семь ACROS 585, два из которых имеют оборудование для уборки кукурузы, - рассказал Виталий ХАВРОШИН, заместитель директора ГП «Калужская МТС». -  Мы сотрудничаем с Ростсельмаш с 2003 года, и остановили свой выбор именно на этой технике, она качественная, более экономически выгодная.

Комбайн RSM 161 - интересное инновационное предложение для наших аграриев. Он стал наиболее популярной моделью, которая отлично подходит для нашего региона.

- Для Калужской области зерноуборочный комбайн RSM 161 - очень актуален. Он создан именно для данных широт: двух-барабанная система обмолота, 5D-очистка, мощный двигатель, всё это позволит максимально качественно, эффективно в жатые сроки убрать урожай в непростых погодных условиях. - Провел презентацию техники директор по региональному развитию Ростсельмаш Алексей КОЗИЦКИЙ. -  Так же хочу обратить внимание на трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375: высокая надежность и эффективность в своей ценовой категории. Сейчас для аграриев действуют выгодные финансовые предложения – техника стала более доступна, субсидируется государственными программами, а также Ростсельмаш разработал специальные кредитные и лизинговые программы. 


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