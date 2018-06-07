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До 1 июля можно уменьшить налог при регистрации контрольно-кассовой техники

07.06.2018 14:42 0 400 Дмитрий Ивьев
До 1 июля можно уменьшить налог при регистрации контрольно-кассовой техники

До 1 июля индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли, могут зарегистрировать в налоговых органах контрольно-кассовую технику (ККТ) и уменьшить сумму единого налога либо сумму патента на сумму расходов, понесенных на приобретение ККТ. Об этом напоминает ИФНС по Ленинскому округу Калуги.

При этом сумму можно уменьшить не более чем на 18 000 рублей на каждый экземпляр техники.

Уточнить информацию можно в налоговой по телефонам 71-52-55 или 71-52-54.


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Тэги: бизнес налоги
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