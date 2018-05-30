Артамонов побывал на нескольких предприятиях в Боровском районе

В среду, 30 мая, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ побывал с рабочим визитом на аграрных и промышленных предприятиях Боровского района.

В деревне Вашутино глава региона осмотрел роботизированную ферму АО «Кривское». Хозяйство специализируется на молочном и племенном скотоводстве и является участником ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области». Там функционируют 8 роботизированных установок шведской фирмы De Laval, содержится 996 голов крупного рогатого скота. За первые четыре месяца 2018 года произведено 1232 тонны молока, что на 17% выше уровня прошлого года. В 2017 году акционерному обществу из областного и федерального бюджетов оказана государственная поддержка в виде субсидий в размере более 13 миллионов рублей. В настоящее время в хозяйстве ведется строительство помещения для родильного отделения и выращивания молодняка.

В Балабаново губернатор побывал на производственных площадках ООО «Фрилайт» (ТМ «Керамика будущего»). Это одно из самых современных производств керамического гранита в России, использующее сырье и материалы мировых производителей. Завод оснащен оборудованием ведущих итальянских фирм. Его продукция применяется для обустройства вентилируемых фасадов на жилых комплексах, спортивных сооружениях, бизнес-центрах и торговых комплексах. Керамогранит используется также для отделки полов в местах большой проходимости - аэропортах, торговых центрах, спортивных объектах и коммерческих площадях.

С середины 2016 года предприятие освоило выпуск декорированного керамогранита под брэндом IDALGO. Этот продукт применяется для отделки полов и стен жилых помещений, ресторанов, кафе, фитнесс - и бизнес-центров. Объем продукции - 5 млн. кв.м. в год. Строительство в 2018 году второй очереди завода позволит увеличить объем производства в два раза.

Анатолий Артамонов в беседе с руководством ООО «Фрилайт» положительно оценил планы по развитию предприятия и расширению ассортимента продукции, востребованной на современном строительном рынке.

В Индустриальном парке «Ворсино» губернатор посетил ООО «ПО «Металлист», входящее в компанию Grand Line.

Завод «Металлист» был основан в Обнинске в 1965 году. Сегодня – это стабильно развивающееся многопрофильное предприятие, специализирующееся на выпуске металлочерепицы Grand Line, а также сайдинга, профлиста и водосточных систем той же торговой марки. В 2006 году продукция Grand Line вышла на ведущие позиции в Центральном федеральном округе.

В конце 2016 года подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству крепежных изделий. Объем инвестиций - 1 млрд. рублей. Планируется создать 150-200 рабочих мест. В настоящее время завершается строительство внутренних инженерных сетей, идет подготовка к благоустройству территории. Ввод здания нового завода в эксплуатацию запланирован на III квартал 2018 года. Предполагаемый срок реализации проекта в целом - IV квартал 2019 года.