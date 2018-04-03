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Дело Скрипаля: фармацевтов из Калуги призвали бойкотировать экономический форум

03.04.2018 09:21 1 2160 Сергей ПЕТРОВ
Дело Скрипаля: фармацевтов из Калуги призвали бойкотировать экономический форум

В четверг, 2 апреля, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал британский бизнес бойкотировать Международный экономический форум, который пройдёт в Санкт-Петербурге в конце мая, в связи с так называемым «делом Скрипаля». Мол, он считает участие британцев в мероприятии под патронажем Путина непатриотичным.

Большинство представителей бизнеса этот призыв не поддержало, в том числе и британская фармацевтическая компания Astrazeneca, которая в 2015 году открыла под Калугой завод, вложив в эту инвестицию 224 миллиона фунтов стерлингов. По информации The Times, взявшей комментарий у руководства кампании, она примет участие в форуме, однако формат этого участия ещё утверждается.

Уильям Браудер известен в России тем, что в июле 2013 года российский суд признал его виновным в неуплате налогов и приговорил к девяти годам колонии заочно.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери нервно-паралитическим газом был отравлен бывший сотрудник спецслужб РФ и СССР Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в этом Россию, не представив при этом никаких объяснений. По мнению ряда высокопоставленных сотрудников российского МИДа, это отравление - провокация с целью отвлечь внимание островитян от важных соглашений по "брекситу", которые принимались параллельно с развитием скандала с отравлением. Согласно этим соглашениям Британия приняла практически все условия Евросоюза.

 


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Тэги: экономика бизнес
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