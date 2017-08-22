Калужский «Самсунг» по чистой прибыли вошёл в тройку лидеров

Во вторник, 22 августа, «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое исследование портала TAdviser опубликовал рейтинг прибыльности IT-компаний России в 2016 году. Согласно нему, больше всех заработала российская «дочка» южнокорейской LG - ООО «ЛГ Электроникс Рус».
А вот «Самсунг Электроникс Рус Калуга» с 6,4 миллиарда рублей прибыли заняла третью строчку. На втором месте с 6,5 миллиарда рублей чистой прибыли - ООО «Эппл Рус», являющееся официальным импортером iPhone и другой техники Apple.
Совокупная прибыль иностранных IT-компаний, работающих в России, составила 34,2 миллиарда рублей, а их выручка – чуть меньше 437 миллиардов.
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