Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Инфляция в Калужской области снизилась в мае до 9,45%
Новость дня Экономика и бизнес

Инфляция в Калужской области снизилась в мае до 9,45%

В мае 2025 года инфляция в Калужской области составила 9,45% в годовом выражении, что означает замедление ценового роста по сравнению с предыдущими месяцами.
Ольга Володина
25.06, 13:50
0 426
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Согласно данным регионального отделения ЦБ, это на 0,18 процентных пункта ниже апрельского показателя - 9,27%.

Наибольший рост цен отмечен в продовольственном секторе - на 12,79%. Особенно подорожали рыбная продукция (25%), масла и жиры (23,7%), а также хлебобулочные изделия (20,7%). При этом яйца подешевели на 26,6%.

Среди непродовольственных товаров инфляция составила 4,34%, топливо подорожало на 12,2%. В сфере услуг рост цен достиг 11,8%, особенно на транспорте (20,2%) и ЖКХ (15,4%).

Лента настроения
11 оценили
0%
0%
9%
9%
0%
82%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9rS2tKRTdjVkl0ODlGZjgvYk1naVE9PSIsInZhbHVlIjoiZGIxMmxOUDIwa3lxRE5mVDhlZmx0TkRFOGNpL1c5WVdpclJQOHdEcFcwZHBhNjI0ZGp0L09nTzY0VU1TTSt5Z0xkRFplMHRuTWxESnhsdm5LZm1PQjdKMkNEN1l2ZGhFb0dTTXBqRXBlTFBCM2ZIT3M5NGp3bnIvUUtHUUVjb0txZmJJZ3JZTmdOYjVhaUYrSEUyL21QNmhwcmRtekRCQktSWlhFMlk4bWpZT2lUZ3FMeUxPclk1aHgrVWtDMWxaUXYyVlJvcmZzLzdQMTcvLytxTlozVWhPRnZPOUNDTUNEazloNWh5NGtSeGV2NUJidkNIQWJqeVYzWG95Q3pXS1M5MjhMcmpQa1RtYWh0NDErNGY5ZUw0QWUzeUtmdnNIM3V1NmtNQ2tVaCtuSkt1QnpSMWpGaGFBS1Fad1JDK05FUmJYc3JQcXNwQ3hqMEo0RXBSWnFYUmtlbVZ5OWYxMXhMSjErSEh1Tll5QVVEN2RoeThZcGJzZEhzTDJ0aGlwYnFYbDYybFlnNi9oOVFkNG1iUXQxZUl1S09WVGVya00wbEI4aGFOaVhlSS82ZHRxWXQyeExVTHhSc0xOQ3ZaTiIsIm1hYyI6IjU0ZDg1MjliZjhmYWY4NGRmYTNhMzUxNTI2MjY0NDVmNTFmZjY0ZmZiYjQxMDFkOGEyOGYzYmZlOGZlZjA0MGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVRZnRmRDNUNm9wb2I3UXRtMlJjOFE9PSIsInZhbHVlIjoib2Ryc1J2YVk2d1B0QUxDa2xYcWtvQUxzTUxiUVlUUi9tYjRRd1JjNTFVVk1nVTRZVXhEdGZrQk16U2hQT0RxeXNubno5cHlZQ2UzbXRMcXBYU2t4WTBDZnYrZXE3RVE5VkhMSW1FTUU3TEV3WW9neGcvLy96OENWdE5Sb3JGQ3RNZWZRL2JxTEpjV2NFU0J3QWhaaUlrVVRaZFNIejgzS3J0YXRkUy9FRk1sNEFhb2ttcmtIdXlMV3hWZzBRNkJZT3VTWkd5STl5Y2ZrS0hIeWE1UkIzM2VtRmxRZmEra2Y2R1JEWlpOejFTUG1STFBKeU9aUXBKUUMzY3libVNxNDQzNHZ0L0UxRzlucTA3Kzd2VFpESVZudC9WRmRzd0FhV1BwQlppTGRCMUEyMDh2T3hCMzdOZkMwa1lmWitUaDhPdUFDUjdnMFZvVGkxdDFVcU9GajlQZmlaS3FiUmVpdlRwWkZGLy9sWFpvSHNXbGw3YVY0RFNuTjUyWDl0M0FkNTNKZHpxZ3NQNHYxcUxTWXovTVVFZmZqWHJLREkzNVlJK1hQZU0rMndBYTdSdFI0RlprTmdJYitVVTUwY0llRWczRDUvbHRaM2h5dElnYmhPcVdEaitBOWJkT3Jvbnh6ODhnUUJURGphc3p0dHJxVFVzejlRSnFLSXBxZWxRMU9Zb3ZWZlh4QWtHaG13cWV4V1ZyMHFYbDE3dDJVT1UvdTc1YzFaWVhHODl6eDhjdEVILzkrd1JHM1F4Qi9tUzhlMjUxbGYwWlZUd2pjVmFhdnhQOTRkSkdIc0wyR3FndWd4ZUVQUk5JcGVQT1VhQS8zY3BBWjBQZWtBNGhKWUVJMCIsIm1hYyI6ImIzNjc1NDFjOWYwNjJmNThiNDBiMzhlNDU0NTZkNzhlZDZmNDA3MTZiNGU5N2ZmNTIxYTA2OTVjMjUzOTU0ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+