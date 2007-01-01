Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 3,433 миллиарда рублей

Всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 24 мая израсходовано 3,433 миллиарда рублей.

На проект «Образование» потратили 818 миллионов рублей, на «Демографию» - 817 миллионов, на «Здравоохранение» - 511 миллионов, на «Безопасные качественные дороги» - 485 миллионов, на «Жилье и городскую среду» - 477 миллионов.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.