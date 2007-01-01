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Экономика и бизнес

Хозяйства Калужской области начали заготавливать корма

Параллельно с посевной в отдельных хозяйствах области приступили к заготовке сенажа, сообщили 28 мая в министерстве сельского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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Фото: министерство сельского хозяйства Калужской области.
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- Сенаж - ценный корм для сельхозживотных, поскольку сохранность питательных веществ и витаминов в нем выше, чем в сене, а потери таких ценных частей растений как листья, значительно ниже за счет подбора и прессования при большей влажности, - пояснили в министерстве. - Потребление качественного сенажа - залог высокой продуктивности животных, поэтому хозяйства стремятся заготовить как можно больше этого ценного корма.

Уже заготовлено 5154 тонны сенажа. Из них 3506 тонн – в Перемышльском районе.

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