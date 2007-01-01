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Экономика и бизнес

Аграрная выставка пройдет в Калуге 14 июня

Ежегодная выставка передовых технологий в сельском хозяйстве состоится в поле в районе Правобережья, рассказали в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
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Фото: правительство Калужской области.
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В этом году «День Калужского поля» пройдет в 19-й раз.

Среди участников будет более 50 компаний. Они представят около 100 единиц техники, новые удобрения и семена.

На выставке ожидается около 1000 представителей аграрного сектора.

- Наряду с современной техникой, гости выставки увидят легенды тракторостроения. Например, один из старейших экспонатов, представленных в Калуге, датируется 1930 годом выпуска, - рассказали в правительстве.

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