Владислав Шапша принял участие в Совете регионов России и Узбекистана
В понедельник, 27 мая, его возглавили президенты двух стран - Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.
Путин отметил ключевую роль регионов в упрочении отношений между государствами.
Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что встречи с руководителями областей Узбекистана уже проводятся.
Наш регион налаживает сотрудничество с Джизакской областью. Речь идет о совместных проектах в автомобильной, пищевой, текстильной, фармацевтической промышленности, металлургии и производстве стройматериалов.
- У нас есть совместные планы и с другими областями Узбекистана, - подчеркнул губернатор.
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