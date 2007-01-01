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Экономика и бизнес

Владислав Шапша принял участие в Совете регионов России и Узбекистана

В понедельник, 27 мая, его возглавили президенты двух стран - Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.
Дмитрий Ивьев
09:18 сегодня
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Путин отметил ключевую роль регионов в упрочении отношений между государствами.

Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что встречи с руководителями областей Узбекистана уже проводятся.

Наш регион налаживает сотрудничество с Джизакской областью. Речь идет о совместных проектах в автомобильной, пищевой, текстильной, фармацевтической промышленности, металлургии и производстве стройматериалов.

- У нас есть совместные планы и с другими областями Узбекистана, - подчеркнул губернатор.

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калужская область регион
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