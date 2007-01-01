Владислав Шапша побывал в технопарке в Ташкенте
Этот индустриальный парк вмещает 17 производств, где трудится 6000 человек.
Губернатор Калужской области, который сейчас находится с рабочим визитом в Узбекистане, посетил технопарк по приглашению премьер-министра этой страны Абдуллы Арипова.
- Выпускают лифты, бытовую технику, климатическое оборудование, металлические изделия, стройматериалы. Есть учебный центр, - прокомментировал губернатор. - Провели переговоры. Заинтересованы в обмене опытом по привлечению инвестиций, организации производств. Есть хорошие возможности для экспорта-импорта и кооперации с нашими предприятиями.
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