Владислав Шапша побывал в технопарке в Ташкенте

Этот индустриальный парк вмещает 17 производств, где трудится 6000 человек.

Губернатор Калужской области, который сейчас находится с рабочим визитом в Узбекистане, посетил технопарк по приглашению премьер-министра этой страны Абдуллы Арипова.

- Выпускают лифты, бытовую технику, климатическое оборудование, металлические изделия, стройматериалы. Есть учебный центр, - прокомментировал губернатор. - Провели переговоры. Заинтересованы в обмене опытом по привлечению инвестиций, организации производств. Есть хорошие возможности для экспорта-импорта и кооперации с нашими предприятиями.