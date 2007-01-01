Доходы бюджета Калужской области выросли на 6%

Отчет за первый квартал в понедельник, 27 мая, представила на заседании правительства министр финансов региона Валентина Авдеева.

Доходы областного бюджета составили 20,852 миллиарда рублей. Это на 1,237 миллиарда больше. Чем в 2023-м.

Расходы составили 21,217 миллиарда рублей – на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов, - пояснила Валентина Авдеева. - На реализацию региональных проектов в отчетном периоде перечислено 2 млрд. 553 млн. рублей, или 21 процент от уточненной бюджетной росписи.

Заместитель губернатора Карина Башкатова в свою очередь прокомментировала, что Калужская область выполняет все обязательства, которые заложены в бюджете.