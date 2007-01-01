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Экономика и бизнес

Калужская область планирует в два раза увеличить торговлю с Узбекистаном до 2030 года

Специального для этого создадут рабочую группу, сообщил в понедельник, 27 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В составе российской делегации он находится с рабочим визитом в эту страну.

- Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Калужской области, - заявил Шапша. - Число компаний, которые сотрудничают с Узбекистаном увеличивается.

Губернатор напомнил, что в 1986 году Валерий Сударенков приехал тогда еще в Узбекскую ССР и четыре года работал заместителем председателя совета министров республики. Затем вернулся в Калугу и стал первым избранным губернатором нашей области.

Эту историю он рассказал на бизнес-завтраке в рамках деловой программы Совета регионов России и Узбекистана. Встреча прошла под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

Шапша отметил, что стороны готовы развивать сотрудничество не только в промышленности, но и в логистике, медицине, науке.

- В ноябре у нас пройдет Международный форум «Вектор на экспорт». Пригласил наших партнеров из Узбекистана принять в нем участие, - заявил губернатор.

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