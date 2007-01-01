Владислав Шапша встретился с премьер-министром Узбекистана

Губернатор Калужской области находится в рабочей поездке в эту страну.

В воскресенье, 26 мая, Шапша встретился с главой правительства Абдуллой Ариповым.

Они обсуждали перспективы расширения кооперации.

- От школьных тетрадок до локомотивов, - прокомментировал губернатор. - Более 30 компаний из Калужской области уже экспортируют свою продукцию в Узбекистан. Товары из этой страны востребованы на нашем рынке. Нацелены на развитие нашего партнерства.