Владислав Шапша встретился с премьер-министром Узбекистана
Губернатор Калужской области находится в рабочей поездке в эту страну.
В воскресенье, 26 мая, Шапша встретился с главой правительства Абдуллой Ариповым.
Они обсуждали перспективы расширения кооперации.
- От школьных тетрадок до локомотивов, - прокомментировал губернатор. - Более 30 компаний из Калужской области уже экспортируют свою продукцию в Узбекистан. Товары из этой страны востребованы на нашем рынке. Нацелены на развитие нашего партнерства.
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