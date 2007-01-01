Калужская область заняла второе место в ЦФО по уровню развития государственно-частного партнерства
Рейтинг за 2023 год составило министерство экономического развития России.
Первая позиция досталась Подмосковью.
- В прошлом году в нашем регионе было заключено рекордное число соглашений ГЧП – 14, с общим объемом инвестиций более 10,8 миллиарда рублей, - рассказал в пятницу, 24 мая, губернатор Владислав Шапша.
В качестве примеров он привел строительство школы в Калуге в «Комфорт-парке», ледовую арену и каток в Балабаново и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в Обнинске.
- Активно работаем дальше, используем механизм государственно-частного партнерства для реализации нужных региону инфраструктурных и социальных проектов, - заявил губернатор.
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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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