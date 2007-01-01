Калужская область заняла второе место в ЦФО по уровню развития государственно-частного партнерства

Рейтинг за 2023 год составило министерство экономического развития России.

Первая позиция досталась Подмосковью.

- В прошлом году в нашем регионе было заключено рекордное число соглашений ГЧП – 14, с общим объемом инвестиций более 10,8 миллиарда рублей, - рассказал в пятницу, 24 мая, губернатор Владислав Шапша.

В качестве примеров он привел строительство школы в Калуге в «Комфорт-парке», ледовую арену и каток в Балабаново и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в Обнинске.

- Активно работаем дальше, используем механизм государственно-частного партнерства для реализации нужных региону инфраструктурных и социальных проектов, - заявил губернатор.