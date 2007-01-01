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Экономика и бизнес

Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 3,305 миллиарда рублей

Всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.
Дмитрий Ивьев
10:26 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Министр финансов региона Валентина Авдеева в пятницу рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 17 мая израсходовано 3,305 миллиарда рублей.

На проект «Демография» потратили 812 миллионов рублей, на «Образование» - 801 миллион, на «Здравоохранение» - 483 миллиона, на «Жилье и городскую среду» - 475 миллионов, , на «Безопасные качественные дороги» - 463 миллиона. 

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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