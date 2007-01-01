Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 3,305 миллиарда рублей
Всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.
Министр финансов региона Валентина Авдеева в пятницу рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.
По состоянию на 17 мая израсходовано 3,305 миллиарда рублей.
На проект «Демография» потратили 812 миллионов рублей, на «Образование» - 801 миллион, на «Здравоохранение» - 483 миллиона, на «Жилье и городскую среду» - 475 миллионов, , на «Безопасные качественные дороги» - 463 миллиона.
Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.
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