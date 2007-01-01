Шапша подписал в Китае меморандум о сотрудничестве по реализации промышленных проектов
Соглашение заключено с государственным конгломератом CNBM.
- На стенде компании CNBM на Российско-Китайском ЭКСПО крутят ролик про Калужскую область, - рассказал 17 мая Владислав Шапша. - Приятно. С руководством компании уже встречались. Сейчас развиваем партнерство.
Он отметил, что CNBM обладает солидной репутацией как инвестор крупных проектов и за пределами КНР.
- На переговорах на форуме обсудили перспективы сотрудничества, - пояснил калужский губернатор. - В том числе, участие в существующих в регионе проектах. А также создание новых инновационных предприятий в сфере стекольного, цементного, керамического, бумажного производства.
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