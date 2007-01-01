Объем госзакупок у калужских предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 353,6%

Такие показатели зафиксированы в первом квартале нынешнего года.

В сфере финансового посредничества и страхования объемы выросли в 48 раз.

Химические вещества и продукты – в 7 раз, ПО и его разработка, консультационные услуги в IT-отрасли – в четыре раза.

- Объем закупок крупнейших госкомпаний у МСП — один из показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», - рассказал 17 мая заместитель губернатора Владимир Попов.