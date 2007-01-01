Объем госзакупок у калужских предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 353,6%
Такие показатели зафиксированы в первом квартале нынешнего года.
В сфере финансового посредничества и страхования объемы выросли в 48 раз.
Химические вещества и продукты – в 7 раз, ПО и его разработка, консультационные услуги в IT-отрасли – в четыре раза.
- Объем закупок крупнейших госкомпаний у МСП — один из показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», - рассказал 17 мая заместитель губернатора Владимир Попов.
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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