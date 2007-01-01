Шапша договорился в Китае о создании кластера строительных материалов
В пятницу, 17 мая, губернатор Калужской области подписал Меморандум о сотрудничестве с руководителем компании SINOMA BTIEC.
- На форуме в Харбине провели рабочую встречу, - отметил Владислав Шапша. - Обсуждаем проект будущего кластера, в том числе создание предприятий по выпуску клинкерных изделий, полимер-бетона, строительной и металлургической извести в Калужской области. Видим большую заинтересованность китайских партнеров. Дал поручение коллегам из Правительства области по дальнейшей детальной проработке проекта.
Напомним, губернатор полетел в Китай в составе большой российской делегации.
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