Стартует прием заявок на гранты в поддержку семейных ферм
Документы можно будет подавать уже на следующей неделе, сообщили 16 мая в министерстве сельского хозяйства Калужской области.
Там отметили, что в нашем регионе с 2012 года на поддержку семейных ферм направлено около миллиарда рублей.
Фермер Михаил Неуступкин – один из получателей гранта. Он развивает мясное скотоводство.
В хозяйстве 400 гектаров земли и более 300 голов скота.
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