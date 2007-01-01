Стартует прием заявок на гранты в поддержку семейных ферм

Документы можно будет подавать уже на следующей неделе, сообщили 16 мая в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Там отметили, что в нашем регионе с 2012 года на поддержку семейных ферм направлено около миллиарда рублей.

Фермер Михаил Неуступкин – один из получателей гранта. Он развивает мясное скотоводство.

В хозяйстве 400 гектаров земли и более 300 голов скота.