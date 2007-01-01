Путин поставил в пример Калужскую область во время выступления в Китае
В пятницу, 17 мая, в Харбине открылся восьмой Российско-Китайский ЭКСПО.
Президент России Владимир Путин в своем выступлении в качестве примера выгодного сотрудничества назвал наш регион.
- Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере, - заявил он. - Создании целого кластера производств строительных материалов.
Губернатор Владислав Шапша также находится в Китае. Он заявил, что планируется презентация калужского логистического терминала.
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