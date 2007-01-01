Путин поставил в пример Калужскую область во время выступления в Китае

В пятницу, 17 мая, в Харбине открылся восьмой Российско-Китайский ЭКСПО.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в качестве примера выгодного сотрудничества назвал наш регион.

- Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере, - заявил он. - Создании целого кластера производств строительных материалов.

Губернатор Владислав Шапша также находится в Китае. Он заявил, что планируется презентация калужского логистического терминала.