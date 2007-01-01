Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс массового рационализаторства
Его проводит Минэкономразвития совместно с «Агентством развития навыков и профессий».
Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Принимаются предложения по улучшению деятельности компании. Важно, чтобы они имели экономический или иной положительный эффект.
В прошлом году в подобном конкурсе приняли участие более 1500 рационализаторов из 123 компаний.
Предприятия и их работники могут подать заявки до 15 сентября.
Участников оценят по девяти номинациям.
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