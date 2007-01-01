Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс массового рационализаторства

Его проводит Минэкономразвития совместно с «Агентством развития навыков и профессий».

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Принимаются предложения по улучшению деятельности компании. Важно, чтобы они имели экономический или иной положительный эффект.

В прошлом году в подобном конкурсе приняли участие более 1500 рационализаторов из 123 компаний.

Предприятия и их работники могут подать заявки до 15 сентября.

Участников оценят по девяти номинациям.