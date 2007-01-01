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Экономика и бизнес

В Калуге обсудили научно-технологическое развитие региона

Дмитрий Ивьев
15:16 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Заместитель губернатора Константин Горобцов 16 мая поучаствовал в открытии бизнес-форума «Пионеры инноваций: научно-технологическое развитие в Калужской области».

В своем выступлении Горобцов отметил, что переход Калужской области к инновационной модели развития является приоритетом экономической политики.  

- Важная задача для нас – создать в регионе сообщества предпринимателей и разработчиков высокотехнологичных продуктов, - заявил замгубернатора. - Участники этих союзов будут поддерживать друг друга. Это позволит динамичнее и эффективнее развивать проекты, быстрее выводить их на региональный, федеральный и международный уровни.

Темой пленарного заседания стали «Актуальные меры поддержки высокотехнологичного бизнеса». Речь, в частности, шла о грантах на разработку конструкторской документации, о поддержке инновационной деятельности в Калужской области.

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Всего: 1 комментарий
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Комментарий дня
Area51

Угу... Если не считать, что ценник с этим помощником конский... Хотя чего проще, с 4 pda поставить whocalls и забыть о спаме, как страшный сон. 3+ года стоит, пофиг на всякую лабуду, тупо звонки со спамом скидывает.

...
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