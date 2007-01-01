В Калуге обсудили научно-технологическое развитие региона

Заместитель губернатора Константин Горобцов 16 мая поучаствовал в открытии бизнес-форума «Пионеры инноваций: научно-технологическое развитие в Калужской области».

В своем выступлении Горобцов отметил, что переход Калужской области к инновационной модели развития является приоритетом экономической политики.

- Важная задача для нас – создать в регионе сообщества предпринимателей и разработчиков высокотехнологичных продуктов, - заявил замгубернатора. - Участники этих союзов будут поддерживать друг друга. Это позволит динамичнее и эффективнее развивать проекты, быстрее выводить их на региональный, федеральный и международный уровни.

Темой пленарного заседания стали «Актуальные меры поддержки высокотехнологичного бизнеса». Речь, в частности, шла о грантах на разработку конструкторской документации, о поддержке инновационной деятельности в Калужской области.