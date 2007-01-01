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Экономика и бизнес

Владислав Шапша отметил теплый и радушный прием в Китае

Дмитрий Ивьев
12:39 сегодня
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Фото: Кремль.
Читайте KP40.RU:

В четверг, 16 мая, губернатор Калужской области принимает участие в официальных мероприятиях российской делегации в Китае.

Уже прошла встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. 

- Продовольственные товары и сырье входят в тройку основных статей калужского экспорта в КНР, - напомнил губернатор. - Все больше компаний налаживают сотрудничество с Поднебесной.

Он рассказал, что развитие нашего калужского транспортно-логистического центра станет одним из ключевых вопросов, которые завтра будет обсуждаться на 8-м Российско-Китайском ЭКСПО.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Сталкер

В Питере полиция требует изгнать самокатчиков с тротуаров, там даже гибель пешехода зафиксирована. А вдобавок лучше как было предложено избивать самокатчиков самокатами!

...
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