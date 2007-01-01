Владислав Шапша отметил теплый и радушный прием в Китае

В четверг, 16 мая, губернатор Калужской области принимает участие в официальных мероприятиях российской делегации в Китае.

Уже прошла встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

- Продовольственные товары и сырье входят в тройку основных статей калужского экспорта в КНР, - напомнил губернатор. - Все больше компаний налаживают сотрудничество с Поднебесной.

Он рассказал, что развитие нашего калужского транспортно-логистического центра станет одним из ключевых вопросов, которые завтра будет обсуждаться на 8-м Российско-Китайском ЭКСПО.