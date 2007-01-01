В Калужской области суд вернул акции Климовского патронного завода в собственность государства
Гражданский иск Генпрокуратуры 14 мая удовлетворил Жуковский районный суд, сообщили в РБК.
У частных владельцев изымут акции подмосковного предприятия в пользу государства.
По информации издания, ранее акции принадлежали семье предпринимателя Бориса Краснова, который находится в розыске.
По версии следствия, акции КСПЗ были похищены в период с 2002 по 2010 годы. Сейчас ведется расследование, рассказали в РБК.
Напомним, в начале 2024 года авария произошла на котельной, которая расположена на территории завода. Тогда 170 домов в Подольске остались без отопления и горячей воды при сильных морозах.
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