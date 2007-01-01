+10...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области суд вернул акции Климовского патронного завода в собственность государства
Новость дня Экономика и бизнес

В Калужской области суд вернул акции Климовского патронного завода в собственность государства

Гражданский иск Генпрокуратуры 14 мая удовлетворил Жуковский районный суд, сообщили в РБК.
Дмитрий Ивьев
09:24 сегодня
0 378
Фото: Яндекс.Карты.
Читайте KP40.RU:

У частных владельцев изымут акции подмосковного предприятия в пользу государства.

По информации издания, ранее акции принадлежали семье предпринимателя Бориса Краснова, который находится в розыске.

По версии следствия, акции КСПЗ были похищены в период с 2002 по 2010 годы. Сейчас ведется расследование, рассказали в РБК.

Напомним, в начале 2024 года авария произошла на котельной, которая расположена на территории завода. Тогда 170 домов в Подольске остались без отопления и горячей воды при сильных морозах. 

Новости по тегу
бизнес
eyJpdiI6ImlmRi9qbXp2RGNEQU5nTndkMlpUUXc9PSIsInZhbHVlIjoiYXRFclExL2FHZ2RWOENidUdLYmh1WHpvV3ZkZWRnbU0zRkFFaTJUK2FTUXJaS1dESkhZKzY4U0dpam9KWkdDb1lQN0xFaXhMaGhaZGZZQkd3cnVjOFF5Uk4zS1dudkhKb0JMTzU4OVBUMnFHY0VYVkRyM0dZdVFWQ0c4dElCcllpcmFKUU9Ib05uSWVHT05uVzk2TFArSDFrajhsY2ZaOXBISHhldUViOHdLVmRrL1hFeXpJREk0MlBna1VPRWNvNE1kZ3RWSDQ2RmVHelp4bk43UHdxNkZTR09idkNkUE9ZNzJLZW1taXRLenI4amc3bHVONW5GNjRTU1M4OTREUlhUS1A0VlU1Vk5QS3pEYkowUjZNNGd2Y09jRmdWdi9uT05ZREJucWltYTViZ2NGd29PeHcvcGI0cHUyUjFKd1BDT3RXOVkzQk1FRXM1RTdwRVhmQzArUHd2dkhkYTR0YlVuNDRzZkhPVDVUMXBpSzlKYmJNOXpYQitZcXNkRE5zYjRrNVM5VFcvSGxVY0NBeHorYTZ4VTcyb3dCWXNWVFJDRUN0UEZlOGVlN2NGZDlVLy8zZXdPVVJoaHRxQXZZODZVMzBVOWdEbzJqSkh6ZTZYU3BLWnRQMDJlSTk5OXVnNnhRaG03UU5nL0xaSlNiY1F0akpjMDNLa2crUW8xaDd6Z2FqQjlYLy9KWGhWQk9WSEJKYXVjQVVSaktEL1BVclI4bXRLNjZrMHRJOGpaSi9ua01LR3I5djZjekxtZXljNjkwajlLOXB3R3ljNHRkTDBKQjBFU0E4VHJSNkFzVW9NY2hFalYrVTVNSW5QS2IvWW1pbXJNNmVBTnJoWXhhNzZ3SXZDdFgzYU5SSlFzb3VkWjRHM0x3RkxNaDV5QnliUDAyR2xJTEI2QXo5akRCQWwwL3dSVFFMVGlEUXlWY2xhMHZ1VWhpNFhXZnhJcEE1UnllZElVdEdxWVpENzZaL25RMUhSYXNDT2V4ejRoVjBFaXZTVGQ4OWlqWkt3K1pLIiwibWFjIjoiNzNjZDg2MDIwMTA4NWQ4YjExNGI2MWVkYmU2N2FkMGUxZTYxNTA0ZmQ1NTczNDI4NWMxMzlkMGNmNGQ0NmFjYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjJNTjZ4SFYvaGxzN1JZUXZtZk1wWmc9PSIsInZhbHVlIjoiN04wYUdlZmNhQXBuWHo4djBlZ2RYVDZYcUJDV210SVNJdlFpZG5KcDI0TGoyOWZNT3hHU0NZK2ZaSzU5MTg2NGJyZVZyVG9xZmY3MlozWmxVNDFJUm9sVnNYWXkyd2VkNnZuTWJZYjBSYXZjdjBESlVOVmZENythV3NyTGhxM0xNWWwrR2pFcHNaWkUzVEt6ZGp1YTZrZVpwWU0zZUxlbGUreUx1N1FkVFJ2cC8rUWd1aU85QkkvN3hYYjZCSnA2M2Z1SEhKdmRzNVppMTJ1Nm01NkdmV0tFeHJXandqNjBJbGQvcDMyaGJqS0xhTGpxK0hyYzVkc2FPUUpLMUJrZjlLdHg1cnEwaFZjQzY4UGw1VGppeTE5aWVxdC9tajV0emhPWHNUWnlMK2kwWkFsU05QTDRtVjRCQWJFRXRvbTNqZytEeHAyUVZYV2hZQmJtaGlIVnI1VWlELzNqek1xYThsRHhHeG1MaHVqZzRmbzdwMGQzT0lUeWhVc3lERGgzWFR4eEp3YWRlbldKczhhcE92ZGdORzU4MjU1bHZQckUrQkp3eDFEWG1INXd6dG1LclltS0k4aS8xMXV4MUsrNzRpckQrcVNYTkc5aDFMY1pJWlZySkdHaVlncTRVbzF3V3VUcmV3TDZqak12M2lUejVJb0Z0VFZMRkI0eGFFeVhYakJsUDVId01NMjlyWEJsRGFqSmZCMjlNeDk1cHRuOUpuYlNBcld4ZWV1cG5adDIzWG5kaVQ0S05TOTJsbUtHUGhlOTZUS2lma1UxbFdVQ3JFQzVKajlEM0tHS2ZaRVJLRUhCYktBRzBwSGhOb1ZQTTJoRktSZHBVUHUrT21ZL3p4U1ViNXVqS2dKUDgxSWFSZ3ZiaHViV0c4cXVQMHpBaHhHZGtmaHloSXBVei9KQTZTQ2NOQnNuWEV2WnZ0MHJUQmUvYktHaXAwQU44aEp5VnUyQWFBPT0iLCJtYWMiOiI4NzRlOGIyZDAyN2ZmY2E1N2FiOWY0NTFmYzdmMTNiNmYxOGZkNGEwNWQxMmM3OWZjNjAxZDQyNjFhNzk1MWU3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
7 оценили
71%
14%
0%
0%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии — авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFROGtYdEw4UzkvOTBuNnk3dmI3Qnc9PSIsInZhbHVlIjoiU240STAzY1RDSHB4NjMwQmJJUGUrTWlUa3JEaWt0bGttQmFiZmJOQ3NEZDJyOEFGdDVnVG9MTkRseGlxRUF4R291MktvWmdLL2tkSEY4dnlmaU1NLzU5UjNvMEpOT0FZV2pJcGhaVTJDcU1rR1JHSnZsbE9FMllUSW95S0xJekgvVkUydk4rMk9OY0lFQzN5UU9UVTBoN0ZpM1RsTHVMQXVVTFQ0VVpsaU5Wc2QrRmhzc3Q0dnYzZS9pTlNDQmZiS2tlUitRYkh6aWprc3dlYTkway90MkREU1dzYThzaW9UU0dLQmtEc2kzY3hYOE5oNlpyNUY4VEZDYzk0NUVPSFlwOHNyVFRXUXJ3aWhsSzB4ZUg4Y1RlaEMvQ0NlaVdKQnIwNnVVUmFQK01jdVBFTUlwRGNZU2dzRXJxSGZxSUg1TEhFN2V1Zm9BbStIOU1Qc2oxMDZhUjhpSzRXNjlwZTNBWmxrMEUxSlpqcU5CUHdybTkxV3VXNVdBQlFNbllXblRwbW9GN1dMMjZCR0E0VEFSalFWaVJQUFAzTmpwZzFMQUJuMkFCQnhFQ2UrQmE2bWJIZE9idFhXdCtQOHNYTUlZaDJIdWdxdGlmek5scXJxUDhDYVhPMW9wWHc1azFqY0ZVWkU1c0RxMWs9IiwibWFjIjoiMGNlMGIwZDk5Y2VmYWEzZTk0ODk1MzFlMjNmYjY0ZTkwMWE2YzQ1YzI4OTI3OTI3MDQxYTk2MzAzNDNlMGU4NiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImlLZllrK0FWNFRzUVhVSzV4aDF6Z0E9PSIsInZhbHVlIjoiUXhHSHdMWDZBUC80L2dhbkJyODQvMGlFRWlEOFNUV3ordUdSb0JCWW94ZjQwRmhCUGdEM1AzdCttbDRhM3lWeVpiMHNFTlB6NzNTYURYU1hSb054U3lCc082aDB2WS9BeEg2THc2TU1sRjF6b2JaTVFNd29sdldnMXZpNytWTzRyMXp2TFA1UFJpVWFLZG9NcWh4d2VUNzFyL1AxcTUya3pOR2QwRmN0TEpFMm5RR202bU5qcElVRllBbEdHYTEwV1FUc3QrOFBiZndSOEl5YkdURGpYR0NvTkxuZ09RK1dsYTl3c0xZQXUyUXQxYkFVbTdaMFowS0hCejBzY3BacU83Yld1R0hTTzYwb0hJVTJ1QzAzckNLSkI2Nm03NEZGZ01MYk92dzRRNUlIa1RqVno4encxaFh1MHU2cGN6cjZ3UUZLL2hpWHF5cnlCQUd4VE13Q1o5K2F5T1VER0RjT3RnRS9EVWczSDAwcjY2ZXVwRHhPNGdxTW4wMXZjalQ0VnRQZjZHMmkxL2QvRDQwdWFxUitKWTI3VDlmbllCdnp5L1VYQ2t4cnZqRC9qKzJNUm8zUGV1OUpyQkxneXIvU0l3eEtpeEpuWGZvNmdmbEZaVkx2Wk1ia2ZXOWwwd0ZxQnpORktCUFJjS1k9IiwibWFjIjoiMTU3ZmZlODRhYzJjMGFkMzczYjEyMGQyMzIwMTc1M2UwMmVkOWRhNzlmODI4MmU0NzUwM2EyMTEzZTEyZmQyYyIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 12259
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 6531
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4389
Калуга
Дороги
07:12 27.03
13 5164
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 6224
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3564
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 3877
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 2388
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 5832
Новости компаний
eyJpdiI6IlBnaXJETVd6T0JHc01qVGpad0pkZHc9PSIsInZhbHVlIjoibVBwdEQrODM1eXZhbTRhSjJGVU5kNTlIQUR0d0M1eVZpeGVSRlkrbklZbVdZTXJBdzk4NktBNXJJQ3h0K3FKc1J4QTViTGpaZSt2N25HcnhGNXJ1U094czRCV284dFhjV0M2VVhZWnFobFpRaklORytUNExTeEdJODd0a0dDVW9YZGdVZUxFOGJvOGJmNEgrY21jd3RkOXZRSldVT3JrclBVdmptU1B6K0lGc1ZmS0JyemdiZDFvTmhaaTNzSWJpQ3FOcHVUY3ZKRTFna1lIcHlKOFo0bloxMzFVSlF6MXl5cFljYkVzRGhpZ09hbnhEbTFDV013QkhYN3ZWaFFjRElKWm03SHFRR1VVdm5CM1JSM2JKTm1hQTQrdzR4RlRzYnVpd2E1b1RUNXBCeTB4RU83cXF3L2pTT2JXUDRWVmNlaWQ0b0lrYktyN3VWQ2RvVjk4NHNUZWJRbUROMDhxNUdzQjVsZTMrL0tYb3JRU3VPZFRQOER6dlZHMTJJQVZhQ3I2UzNESXp3UERUZFN6bktROHNyU0dDODZ0c1E1eFJuclEzd1FVcTQvRjh1UDdWWWp4ODJZZVNpWWF4bHo0MUJzSnlhMkZVMzVkWlhqdU9NTkF1clQwL2x0RThzT0RPOUtqeU5BVFBwODBTYldwOXN6REQxL0NYUHQraXJUeTBiblVMQWQzemxERUNYYTZOeHk2dXByWEtvQ0JyYVdxVUtrWXgwd0JnUVpOaHNhYVVuNWlPZkJ4bWVQQ2VRMmVQS2U4SGxQancxeWtMNnIzT0tySlZQaUtNamRPdjVnZ1JsRkJTTWdPcjYya0d2TEV3ZVl4bFhDRGdrL1MyVVFPSCIsIm1hYyI6IjFlYzQ3ZjdhOWFjNjMxZjRhZTMyNDlkZmU2ZGI5NmUzMjM5MWNiNTJmNGVlNGRlZjk4YjVmZjA1Yjc0YzY2Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 4021
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 2448
Калуга
Открытое письмо Владиславу Шапше от инвалида
12:43 18.04
6 6176
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 4998
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13832
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
Сталкер

В Питере полиция требует изгнать самокатчиков с тротуаров, там даже гибель пешехода зафиксирована. А вдобавок лучше как было предложено избивать самокатчиков самокатами!

...
eyJpdiI6IjIyR2oxSTNvSkU2UGI3RW81UXgwZWc9PSIsInZhbHVlIjoiV3luOVhrak96NzgzSlp6N2RqUXYycGM4eEZQWVlyTzB6c3dlUXBNbzNXaU0rQlZyOGhvSEZVV0J5Y05CVk5kUWpXdzNkbW9WVUV5NWlGbkpYUUw2ZXNmbnJWb1JhekswbDBIQXVpTlZxWW9BSElxMU1EbGtPZmx0SXRJRkR3QkdCNGl2MmhiS1l2dk9lSkE2OE55bG45Z2tYUGlxajNON1ZoZHU3SmdRck5EbGtWdXhjdjhGVnY0Zi9tL3VjcTN5emtuWm0yUitlMG9MeDVXYVNjQ3J2dnJqZ0VGbG9wWkdtUHl3VkJKYVkrcVlZY0RaNDczKzg5UXdrUjhub0ZOemMyb0Nmb3gwQTYxNEt6R0VPY2FXWndXdnkvSnBLWUoxbG5CZXRielNkcDhmWlIzazNON1YxUjJZLzFVQzFYZTdWSDh0clRLQjlnM2RaenRYdUZ3TVo2TmwyaGx6Vm9KQktuN0ZrWmQzUS8rNEh1VEhDMVVMT0x4TUdwSWM4akhYZ2lYcThoeTBKeEdleGhKcFdtUW5LT2NTMk9OTldvZGdxTmhmd0NOL2l1N3pNSFdFY1Y1U0xyTXZwZmxTMWZwclR4bW1MVXpJemFZdEIyZEVaMFVIejl3cXN0QjRNVEJ5L0pXM1RTWjVGSzVsNkdNL2NBQUFKZHNzNmQ2MzY2QkI4azZHQjREZ2FMMlNOWHpnRVhGWUJERU5QTU0xaXB6d09SajYrV0ZDM2p5MkdodTFIT3lhT0RxR3ZSWG5leXBOQW1QSCt4MHJqbDlWSDlTdzR1cTZjMmpNalRYM1ZvRHprZSthSXMzMFRDR0NYMmg1SWVKZGg5Y2poMWpSSWZXT2dTbUhLU3hnbXNxcExpVDA4L0RZSDNQV2lJRUFWcjZGaWt2dHN2WXZKVHJ2aG5tL2lWcUphcHFtSEt4a0ZJOGsiLCJtYWMiOiI2OTI2YTE5ZDZlNmVjYmRjZTY1YTlmZTQzNzQ3NjZjODk5Y2FiMjU4MjNlZTcxNzBkOWQwZTg1MTJmNGUzZTMxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjNBSkRReXFBT3FRa3NvbmtsRUpCbXc9PSIsInZhbHVlIjoieU9mdTRQWjZrN2ZINWszSjBFbkQvTVVjY1NsVUw3Y3oxS0hEVFFLNFVLQ0MrNXF5ZmVMNnN4bDh0c0FSbG5HK3JoSzVDVkw1bmNkQTNWdUNLd3lrRUdmVEtqcGNvZHlsQ3hPY25qTXR3RGRkZnNnQnd6U0VJVys5Z0xHdXBQYkdrdEtaNVUrOExpMStSbEs0TkhqbzlIM1JNMXRsQzJKZWhvdWJnejcvVjJhbCtFS2Q3eVZ1cHdsMTBtOUpJbDVoNjd0SjUvZDBLc3N4SjdLTlg4OVZtc3NrVFFKWG9WKzRnRDk1YWFSeVllZk0yem1rZEc2YThqNUNqbmlHRk9DeVcyK2YwbFlxUVYwUXFNYnBSdld3a0VBdXA1UllFbmFUTWY3cXJVcGVJY0daRkRRUnc3Z04zTksvaTYxcmpBdE10YjZFSE9JSWFkdGxRR2FJbVdJRmtXUDRwNDZMaVNUV2ExTzNSL3ZtR0RaSjFXTVZZQXVzcytOUHh0SHZQQWlCWmZINVZ1aTU0czlzMXh1dmdOSllrTGhtYUlERkxFcEdhN2oxSjNnR29tTnRLdkVpMGJ1b0pEejdKa3JDVGVPWiIsIm1hYyI6IjM4ODg1NjQxYTE1YjkwOTZlNWJmNWU5Y2Y4YWNkNjkxZTM2NzNmMmJjMDljZjY0MDQ5MTA1NjMzNzQ0ZTFlZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+