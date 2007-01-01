В Калужской области суд вернул акции Климовского патронного завода в собственность государства

Гражданский иск Генпрокуратуры 14 мая удовлетворил Жуковский районный суд, сообщили в РБК.

У частных владельцев изымут акции подмосковного предприятия в пользу государства.

По информации издания, ранее акции принадлежали семье предпринимателя Бориса Краснова, который находится в розыске.

По версии следствия, акции КСПЗ были похищены в период с 2002 по 2010 годы. Сейчас ведется расследование, рассказали в РБК.

Напомним, в начале 2024 года авария произошла на котельной, которая расположена на территории завода. Тогда 170 домов в Подольске остались без отопления и горячей воды при сильных морозах.