Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 3,218 миллиарда рублей

Всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 5 мая израсходовано 3,218 миллиарда рублей.

На проект «Образование» потратили 800 миллионов рублей, на «Демографию» - 771 миллион, на «Жилье и городскую среду» - 473 миллиона, на «Здравоохранение» - 471 миллион, на «Безопасные качественные дороги» - 438 миллионов.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.