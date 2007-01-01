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Экономика и бизнес

Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 3,218 миллиарда рублей

Всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 5 мая израсходовано 3,218 миллиарда рублей.

На проект «Образование» потратили 800 миллионов рублей, на «Демографию» - 771 миллион, на «Жилье и городскую среду» - 473 миллиона, на «Здравоохранение» - 471 миллион, на «Безопасные качественные дороги» - 438 миллионов. 

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.

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