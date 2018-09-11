Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 11 сентября
$ 69.87 0.84
80.67 0.31
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

В Калужской области зарегистрировано 24 случая бешенства

11.09.2018 15:12 2 270 Сергей ПЕТРОВ
В Калужской области зарегистрировано 24 случая бешенства

В понедельник, 10 сентября, отмечалась памятная дата – Всемирный день борьбы с бешенством. В этот день калужский Роспотребнадзор опубликовал данные по этому опаснейшему заболеванию.

Как оказалось, с начала года в области зарегистрировали 24 случая бешенства животных. Наибольшее число заражений приходится  на лисиц -16 случаев, у кошек, крупного и мелкого рогатого скота, енотов зарегистрировано по 2 случая заражения.

Ежегодно за антирабической помощью в Калужской области обращается более 3,5 тысяч человек. 

Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является прививка.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествия бешенство
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Две машины за два дня вылетели в кювет почти в одном месте 10.09.2018 10:11

В Калуге перекроют часть окружной 06.09.2018 14:10

Калужанка пыталась спрыгнуть с моста в Оку 04.09.2018 09:43

Эпидемия сарайных пожаров: горели, горят и будут гореть? 04.09.2018 08:44

Водитель насмерть сбил пешехода и впал в кому 03.09.2018 11:53

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 14 сентября, 10:00
«Калужская осень – 2018»
Анненки, ДЮСШ
пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 23 сентября, 17:00
В ритмах лета
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки

Для детей

ср 12 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 15 сентября, 11:00
День открытых дверей в центре "Достояние"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пн 17 сентября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония

Концерты

ср 12 сентября, 19:00
Вечер итальянской классики
Дом музыки
пт 14 сентября, 19:00
Вечер в стиле Progressive classic
Дом музыки
пт 14 сентября, 19:00
Федук
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 14 сентября, 21:00
Tribute Deep Purple
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Гоголь. Страшная месть
Кин
Выжившие
Принцесса и дракон
Новости компаний

РСХБ запустил акцию «Хорошее начало» для МСБ

Компания «Умалат» - победитель среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за I полугодие 2018 года по МСФО

В Калужской области растет мужской фактор бесплодия

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.