В Калужской области зарегистрировано 24 случая бешенства

В понедельник, 10 сентября, отмечалась памятная дата – Всемирный день борьбы с бешенством. В этот день калужский Роспотребнадзор опубликовал данные по этому опаснейшему заболеванию.

Как оказалось, с начала года в области зарегистрировали 24 случая бешенства животных. Наибольшее число заражений приходится на лисиц -16 случаев, у кошек, крупного и мелкого рогатого скота, енотов зарегистрировано по 2 случая заражения.

Ежегодно за антирабической помощью в Калужской области обращается более 3,5 тысяч человек.

Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является прививка.