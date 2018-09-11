В Калужской области зарегистрировано 24 случая бешенства

В понедельник, 10 сентября, отмечалась памятная дата – Всемирный день борьбы с бешенством. В этот день калужский Роспотребнадзор опубликовал данные по этому опаснейшему заболеванию.
Как оказалось, с начала года в области зарегистрировали 24 случая бешенства животных. Наибольшее число заражений приходится на лисиц -16 случаев, у кошек, крупного и мелкого рогатого скота, енотов зарегистрировано по 2 случая заражения.
Ежегодно за антирабической помощью в Калужской области обращается более 3,5 тысяч человек.
Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является прививка.
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