Внимание, розыск: пропала 25-летняя девушка

Во вторник, 11 сентября, в Калужской области пропала 25-летняя жительница деревни Песочня, Перемышльского района. Сообщение об этом появилось в ВК в группе волонтерского поискового отряда "Лиза Алерт".

Девушка ушла из дома в неизвестном нарпавлении 8 сентября. Нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто видел изображенного на фото человека, просят сообщить об этом ответственному за информацию по поиску Юлии Мири по телефону 8-961-121-00-60