В Калуге перекроют часть окружной

В субботу, 8 сентября, в связи с ремонтом перекроют часть окружной дороги в Калуге.
- На участке с 32 по 36 км (от Турынинской развязки до моста через р. Ока) по правой половине автомобильной дороги (в направлении к мосту) будет организовано двустороннее движение, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. - На 36 км автодороги будет закрыт правый съезд с улицы Болдина на Пучковский мост. Для водителей, двигающихся из Калуги в сторону Тулы, предусмотрен разворот. Регулировка движения транспортных потоков будет осуществляться с помощью светофора.
Кроме того, будут закрыты съезды с обхода Калуги в сторону Тарусы и с улицы Советской на обход Калуги в сторону Москвы. Для автомобилистов, двигающихся из центра города в направлении трассы М-3 «Украина», предусмотрен левый поворот с улицы Советской.
Автомобилистов призывают быть внимательным на той части трассы, что отмечена на схеме.
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