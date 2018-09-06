В Калуге перекроют часть окружной

В субботу, 8 сентября, в связи с ремонтом перекроют часть окружной дороги в Калуге.

- На участке с 32 по 36 км (от Турынинской развязки до моста через р. Ока) по правой половине автомобильной дороги (в направлении к мосту) будет организовано двустороннее движение, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. - На 36 км автодороги будет закрыт правый съезд с улицы Болдина на Пучковский мост. Для водителей, двигающихся из Калуги в сторону Тулы, предусмотрен разворот. Регулировка движения транспортных потоков будет осуществляться с помощью светофора.

Кроме того, будут закрыты съезды с обхода Калуги в сторону Тарусы и с улицы Советской на обход Калуги в сторону Москвы. Для автомобилистов, двигающихся из центра города в направлении трассы М-3 «Украина», предусмотрен левый поворот с улицы Советской.

Автомобилистов призывают быть внимательным на той части трассы, что отмечена на схеме.