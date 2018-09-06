Калужская пенсионерка разбилась в Волгограде

В среду, 5 сентября, 60-летняя жительница Калужской области попала в аварию в городе Волгограде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, она управляла автомобилем «Фольксваген Джетта» и на перекрестке двух улиц врезалась в «Ладу Гранта» под управлением 22-летнего местного жителя.

Виновника аварии даже в предварительной версии полицейские не называют. Однако уточняют, что в этой аварии пострадала калужанка. Ее с травмой головы и ушибами доставили в больницу.