Фура протаранила микроавтобус, погибли трое

В ночь на вторник, 4 сентября, около полуночи на 197 км трассы М3 «Украина» столкнулись Mercedes-Benz Vito и большегруз с полуприцепом МАН.
Водитель фуры ехал в сторону Москвы. Он не справился с управлением и вылетел на встречку, сообщила предварительные данные пресс-служба областного УМВД. По встречной полосе двигался микроавтобус. Произошло лобовое столкновение.
В результате ДТП водитель и два пассажира «Мерседеса» скончались на месте ДТП до приезда «скорой Помощи».
Фото ГУ МЧС по Калужской области.
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