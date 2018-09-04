Фура протаранила микроавтобус, погибли трое

В ночь на вторник, 4 сентября, около полуночи на 197 км трассы М3 «Украина» столкнулись Mercedes-Benz Vito и большегруз с полуприцепом МАН.

Водитель фуры ехал в сторону Москвы. Он не справился с управлением и вылетел на встречку, сообщила предварительные данные пресс-служба областного УМВД. По встречной полосе двигался микроавтобус. Произошло лобовое столкновение.



В результате ДТП водитель и два пассажира «Мерседеса» скончались на месте ДТП до приезда «скорой Помощи».

Фото ГУ МЧС по Калужской области.