Эпидемия сарайных пожаров: горели, горят и будут гореть?

В Людиново не получается остановить эпидемию сарайных пожаров. В ночь на вторник, 4 сентября, примерно в 00:29 загорелись хозяйственные постройки на улице 3-го Интернационала.

Семеро пожарных потушили горящие сараи, сообщила пресс-служба Главного регионального управления МЧС России. В пламени никто не пострадал.

За август в Людиново произошло не менее 20 пожаров в хозяйственных постройках. Чиновники ранее заверили, что к поджогам отношения не имеют, и полиция их расследует. За сентябрь это уже второй случай возгорания, а месяц только начинается...