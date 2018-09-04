Эпидемия сарайных пожаров: горели, горят и будут гореть?

В Людиново не получается остановить эпидемию сарайных пожаров. В ночь на вторник, 4 сентября, примерно в 00:29 загорелись хозяйственные постройки на улице 3-го Интернационала.
Семеро пожарных потушили горящие сараи, сообщила пресс-служба Главного регионального управления МЧС России. В пламени никто не пострадал.
За август в Людиново произошло не менее 20 пожаров в хозяйственных постройках. Чиновники ранее заверили, что к поджогам отношения не имеют, и полиция их расследует. За сентябрь это уже второй случай возгорания, а месяц только начинается...
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