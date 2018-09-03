Водитель насмерть сбил пешехода и впал в кому

Водитель «Хендэ» насмерть сбил 49-летнего мужчину на трассе М3 «Украина» вечером в воскресенье, 2 сентября.

Шофер ехал по левой полосе трассы, когда пешеход попытался перейти дорогу в неположенном месте, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Мужчина успел пересечь часть дороги и выбежал под колеса иномарки слева по ходу ее движения.

Удар при столкновении был такой силы, что пострадал и сам автомобилист. С переломом основания черепа, закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы водитель попал в больницу.

Фото из нашего архива и ГУ МЧС по Калужской области