Водитель насмерть сбил пешехода и впал в кому

Водитель «Хендэ» насмерть сбил 49-летнего мужчину на трассе М3 «Украина» вечером в воскресенье, 2 сентября.
Шофер ехал по левой полосе трассы, когда пешеход попытался перейти дорогу в неположенном месте, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Мужчина успел пересечь часть дороги и выбежал под колеса иномарки слева по ходу ее движения.
Удар при столкновении был такой силы, что пострадал и сам автомобилист. С переломом основания черепа, закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы водитель попал в больницу.
Фото из нашего архива и ГУ МЧС по Калужской области
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