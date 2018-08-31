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Допрыгался: водитель скрутил танцующего на машине хулигана

31.08.2018 08:38 2 2001 Елена Французова
Допрыгался: водитель скрутил танцующего на машине хулигана

На днях в Обнинске на одной из центральных улиц автомобилист скрутил 34-летнего хулигана и удерживал его до приезда полиции.

Как нам рассказали в УМВД России по Калужской области, когда автомобили стояли в пробке, мужчина запрыгнул на крышу одной из машин. Очевидцы в соцсетях сообщают, что хулиган стал танцевать на ней. 

- Он там полчаса бегал по дороге, вокруг пешеходного перехода. Перед моей машиной выскакивал, судя по выражению лица , был совсем не под алкоголем, думал, под колеса хочет кинуться, не стал сигналить и обгонять, - написал в группе «Типичный Обнинск» житель наукограда Алексей Алексеевич.

Прыгуна доставили в отдел полиции, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, автомобилист написал заявление о повреждении крыши автомобиля. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. 


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Тэги: происшесвтия

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