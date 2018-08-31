Допрыгался: водитель скрутил танцующего на машине хулигана

На днях в Обнинске на одной из центральных улиц автомобилист скрутил 34-летнего хулигана и удерживал его до приезда полиции.

Как нам рассказали в УМВД России по Калужской области, когда автомобили стояли в пробке, мужчина запрыгнул на крышу одной из машин. Очевидцы в соцсетях сообщают, что хулиган стал танцевать на ней.

- Он там полчаса бегал по дороге, вокруг пешеходного перехода. Перед моей машиной выскакивал, судя по выражению лица , был совсем не под алкоголем, думал, под колеса хочет кинуться, не стал сигналить и обгонять, - написал в группе «Типичный Обнинск» житель наукограда Алексей Алексеевич.

Прыгуна доставили в отдел полиции, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, автомобилист написал заявление о повреждении крыши автомобиля. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.