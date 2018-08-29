Наш земляк попал в смертельную аварию в Ульяновской области

Утром вторника, 28 августа, в Ульяновской области столкнулись два грузовика, сообщает местное ГИБДД.

В районе села Прислониха грузовик «Исузу» врезался в стоящий впереди большегруз «ДАФ» с прицепом «Кроне». От удара 34-летний водитель первого автомобиля погиб, а его 21-летний пассажир госпитализирован. Мужчин пришлось извлекать из авто с помощью специнструментов, сообщает ульяновское МЧС.

По словам очевидцев, грузовик «ДАФ» с прицепом был из Калужской области. К счастью, в нём никто не пострадал.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

Фото: Первый ульяновский портал

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