В Колюпаново полыхал КамАЗ

В пятницу, 24 августа, около 14:43 у деревни Колюпаново загорелся КамАЗ.

Как нам рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области, в результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания пока не ясны. Они, равно как и обстоятельства случившегося, будут установлены позже. Пока же у пожарных нет даже предварительной версии.

Фото соцсети.