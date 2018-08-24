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В Колюпаново полыхал КамАЗ

24.08.2018 16:27 2 449 Елена Французова
В Колюпаново полыхал КамАЗ

В пятницу, 24 августа, около 14:43 у деревни Колюпаново загорелся КамАЗ. 

Как нам рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области, в результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания пока не ясны. Они, равно как и обстоятельства случившегося, будут установлены позже. Пока же у пожарных нет даже предварительной версии. 

Фото соцсети. 


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Тэги: происшествия пожар
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