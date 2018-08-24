В Колюпаново полыхал КамАЗ

В пятницу, 24 августа, около 14:43 у деревни Колюпаново загорелся КамАЗ.
Как нам рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области, в результате пожара никто не пострадал.
Причины возгорания пока не ясны. Они, равно как и обстоятельства случившегося, будут установлены позже. Пока же у пожарных нет даже предварительной версии.
Фото соцсети.
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