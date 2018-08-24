Фура пнула легковушку, а та в ответ «поцеловала» обидчика в зад

Видео аварии, которая произошла вечером среды, 22 августа, попала в Сеть. Запись с регистратора опубликовали в четверг, 23 числа, в группе «Калуга жесть».
На ней видно, как иномарка спокойно, никого не трогая, едет по дамбе в правой полосе в сторону Анненок. Как вдруг фура, двигавшаяся по соседней полосе, начинает перестраиваться и пинает легковушку в бок.
Последнюю от толчка разворачивает перпендикулярно направлению движения прямо перед фурой, которая тащит иномарку какое-то время, после чего она отлетает в отбойник, разделяющий полосы встречного движения.
Фура останавливается, когда легковушка оказывается уже сзади неё. Водитель иномарки, видимо, пребывая в шоке от такого наглого наезда, даёт по газам и врезается фуре в зад.
В результате этого ДТП, созданного буквально на ровном месте, образовалась огромная пробка.
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