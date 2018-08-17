Калужанка спасла подругу от смерти в канализационном колодце

Только благодаря находчивости подруги девочка, провалившаяся в канализационный колодец, осталась жива.
Всё, что произошло в тот злополучный день, две Светы — 11-летняя и 9-летняя школьницы — вспоминают, как дурной сон. Девочки стесняются об этом рассказывать и боятся даже подумать, что было бы, если бы они поддались страху.
Злополучный день
Подруги проводили каникулы в селе Рябинки у своих бабушек. Папа 11-летней девочки построил беседку, надеясь, что она станет центром детских игр. Да куда там! Разве можно усидеть на месте, когда за забором слышится гомон ребятни. Детвора стайками носится от одного двора к другому, на ходу придумывая игры. Так и проходит лето.
24 июня девочки, как обычно, отправились к своей подруге.
— Ксюша сказала, что выйдет через час, — вспоминает 11-летняя Света ЛЕБЕДЯНЦЕВА. — Мы обещали за ней зайти. У её дома нет забора — только столбы. Зато есть собака Рекс. У нас было два пути — мимо собаки или в обход. Я даже не сразу поняла, как всё случилось. Мы шли рядом, но в какой-то момент Света свернула в другую сторону. И вдруг я услышала звук, похожий на всплеск, а затем — крик: «Помогите!» Оказалось, что, испугавшись собаки, подруга пошла прямиком туда, где выкопаны два канализационных колодца, и упала в один из них.
— Рекс — это щенок. Однажды, когда я хотела его погладить, он попытался меня укусить, — добавляет пострадавшая 9-летняя Света К. — С тех пор я старалась к нему не подходить.
Помню, как бежала по высокой траве — бегу, бегу, и неожиданно земля ушла у меня из-под ног. Я вообще не поняла, что происходит, где нахожусь. Когда всплыла — локти расставила, чтобы упереться в стенки колодца. Стала кричать, звать на помощь. До дна ногами не достаю. Чувствую, что меня потихоньку засасывает. Ногами дёргаю, чтобы хоть как-то удержаться на поверхности… Прибежала подруга и говорит: «Давай руку!» А я боюсь, что она не сможет меня вытащить. Одной рукой как-то смогла уцепиться за край колодца, другую дала ей. Когда Свете удалось наполовину меня вытащить, я стала упираться коленками в стенку колодца, чтобы по ней ползти. В какой-то момент у меня уже не было сил ей помогать.
— Не знаю, сколько у нас это заняло времени. По-моему, всё происходило очень долго. Мне было страшно, что Света нас обеих утащит на дно, а ещё, что я не смогу её вытащить и она на моих глазах умрёт. Сначала я хотела побежать за взрослыми, но подумала, что, пока буду их искать, Света может погибнуть, — смущаясь, рассказывает 11-летняя школьница.
Крики девочек услышала мама их подруги Ксюши. Когда она прибежала, 9-летняя Света уже была спасена. Девочка с ног до головы была в фекалиях, у неё в кровь были стёрты коленки и ободраны рёбра. Женщина отвела Свету в баню, где 11-летняя подруга сама её отмыла.
— Света всё время плакала, но не от испуга, а из-за того, что утопила в колодце тапки, — добавляет 11-летняя спасительница.
Безалаберность
— Мы с сыном были в огороде. Стали переживать, что ребёнка долго нет, — вспоминает Наталья, бабушка пострадавшей девочки. — Я пошла посмотреть, где она гуляет. Иду, а её уже из бани выводят: на голове — тюрбан из полотенца, одета в чужой халат. Хозяйка бани мне говорит: «Ой, вы только её не ругайте, она столько всего натерпелась! Ей так досталось! Мы вещи уже в стиральной машинке постирали». Отдала мне вещи и ушла. А внучка стоит вся зарёванная. А я ничего понять-то не могу. Только дети мне потом всё и объяснили.
— Когда дочь рассказала, что произошло, я сначала подумала: девочка в канавку упала. А оказалось, что в канализационный колодец! Как же я испугалась за них обеих, всю ночь потом уснуть не могла, — рассказывает мама 11-летней спасительницы Екатерина.
Владельцы канализационного колодца не только не извинились перед родителями пострадавшей девочки, но сначала даже не приняли никаких мер, чтобы обезопасить собственный двор.
— Они лишь покосили траву у колодцев и прикрыли их какими-то гнилыми досками, — говорят школьницы.
Как нам стало известно, сотрудники Управления по работе с населением выезжали на место и сделали устное замечание владельцу участка. В пресс-службе УМВД России по Калужской области пояснили, что полиция не может заставить собственника закрыть колодец или огородить территорию забором, так как это частная земля.
Под давлением возмущённых жителей села, а также под нажимом сельской администрации владелец участка поставил ещё одно кольцо и закрыл-таки колодец крышкой.
Увы, случаев, когда дети и взрослые у нас гибнут из-за чьей-то халатности, раздолбайства, масса. Только в этом году в Брянской области в выгребной яме у сельской школы нашли тело четырёхлетнего мальчика.
В июле трагедией закончился выгул собаки для 49-летней калужанки в микрорайоне «Хрустальный». Женщина погибла, упав в канализационный колодец, который не был закрыт крышкой.
— Нам раньше говорили, чтобы мы ходили осторожнее, из-за того что во дворе вырыты два колодца, — признаётся 11-летняя Света. — Но мы об этом как-то забыли. Они вырыты на одном уровне с землёй. К тому же из-за высокой травы их совсем не было видно.
|
Чудеса на виражах: оба участника аварии ехали на зелёный 17.08.2018 11:44
Лесоповал: во что превратился Центральный парк Калуги 16.08.2018 15:30
Троллейбусные провода повредили машину калужанина 16.08.2018 14:28
«Шкода» рассыпалась, столкнувшись со столбом и «Киа» 16.08.2018 09:44
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: