Калужанка спасла подругу от смерти в канализационном колодце

Только благодаря находчивости подруги девочка, провалившаяся в канализационный колодец, осталась жива.

Всё, что произошло в тот злополучный день, две Светы — 11-летняя и 9-летняя школьницы — вспоминают, как дурной сон. Девочки стесняются об этом рассказывать и боятся даже подумать, что было бы, если бы они поддались страху.

Злополучный день

Подруги проводили каникулы в селе Рябинки у своих бабушек. Папа 11-летней девочки построил беседку, надеясь, что она станет цент­ром детских игр. Да куда там! Разве можно усидеть на месте, когда за забором слышится гомон ребятни. Детвора стайками носится от одного двора к другому, на ходу придумывая игры. Так и проходит лето.

24 июня девочки, как обычно, отправились к своей подруге.

— Ксюша сказала, что выйдет через час, — вспоминает 11-летняя Света ЛЕБЕДЯНЦЕВА. — Мы обещали за ней зайти. У её дома нет забора — только столбы. Зато есть собака Рекс. У нас было два пути — мимо собаки или в обход. Я даже не сразу поняла, как всё случилось. Мы шли рядом, но в какой-то момент Света свернула в другую сторону. И вдруг я услышала звук, похожий на всплеск, а затем — крик: «Помогите!» Оказалось, что, испугавшись собаки, подруга пошла прямиком туда, где выкопаны два канализационных колодца, и упала в один из них.

— Рекс — это щенок. Однажды, когда я хотела его погладить, он попытался меня укусить, — добавляет пострадавшая 9-летняя ­­­Света К.­­ — С тех пор я старалась к нему не подходить.

Помню, как бежала по высокой траве — бегу, бегу, и неожиданно земля ушла у меня из-под ног. Я вообще не поняла, что происходит, где нахожусь. Когда всплыла — локти расставила, чтобы упереться в стенки колодца. Стала кричать, звать на помощь. До дна ногами не достаю. Чувствую, что меня потихоньку засасывает. Ногами дёргаю, чтобы хоть как-то удержаться на поверхности… Прибежала подруга и говорит: «Давай руку!» А я боюсь, что она не сможет меня вытащить. Одной рукой как-то смогла уцепиться за край колодца, другую дала ей. Когда Свете удалось наполовину меня вытащить, я стала упираться коленками в стенку колодца, чтобы по ней ползти. В какой-то момент у меня уже не было сил ей помогать.

— Не знаю, сколько у нас это заняло времени. По-моему, всё происходило очень долго. Мне было страшно, что Света нас обеих утащит на дно, а ещё, что я не смогу её вытащить и она на моих глазах умрёт. Сначала я хотела побежать за взрослыми, но подумала, что, пока буду их искать, Света может погибнуть, — смущаясь, рассказывает 11-летняя школьница.

Крики девочек услышала мама их подруги Ксюши. Когда она прибежала, 9-летняя Света уже была спасена. Девочка с ног до головы была в фекалиях, у неё в кровь были стёрты коленки и ободраны рёбра. Женщина отвела Свету в баню, где 11-летняя подруга сама её отмыла.

— Света всё время плакала, но не от испуга, а из-за того, что утопила в колодце тапки, — добавляет 11-летняя спасительница.

Безалаберность

— Мы с сыном были в огороде. Стали переживать, что ребёнка долго нет, — вспоминает Наталья, бабушка пострадавшей девочки. — Я пошла посмотреть, где она гуляет. Иду, а её уже из бани выводят: на голове — тюрбан из полотенца, одета в чужой халат. Хозяйка бани мне говорит: «Ой, вы только её не ругайте, она столько всего натерпелась! Ей так досталось! Мы вещи уже в стиральной машинке постирали». Отдала мне вещи и ушла. А внучка стоит вся зарёванная. А я ничего понять-то не могу. Только дети мне потом всё и объяснили.

— Когда дочь рассказала, что произошло, я сначала подумала: девочка в канавку упала. А оказалось, что в канализационный колодец! Как же я испугалась за них обеих, всю ночь потом уснуть не могла, — рассказывает мама 11-летней спасительницы Екатерина.

Владельцы канализационного колодца не только не извинились перед родителями пострадавшей девочки, но сначала даже не приняли никаких мер, чтобы обезопасить собственный двор.

— Они лишь покосили траву у колодцев и прикрыли их какими-то гнилыми досками, — говорят школьницы.

Как нам стало известно, сотрудники Управления по работе с населением выезжали на место и сделали устное замечание владельцу участка. В пресс-службе УМВД России по Калужской области пояснили, что полиция не может заставить собственника закрыть колодец или огородить территорию забором, так как это частная земля.

Под давлением возмущённых жителей села, а также под нажимом сельской администрации владелец участка поставил ещё одно кольцо и закрыл-таки колодец крышкой.

Увы, случаев, когда дети и взрослые у нас гибнут из-за чьей-то халатности, раздолбайства, масса. Только в этом году в Брянской области в выгребной яме у сельской школы нашли тело четырёхлетнего мальчика.

В июле трагедией закончился выгул собаки для 49-летней калужанки в микрорайоне «Хрустальный». Женщина погибла, упав в канализационный колодец, который не был закрыт крышкой.

— Нам раньше говорили, чтобы мы ходили осторожнее, из-за того что во дворе вырыты два колодца, — признаётся 11-летняя Света. — Но мы об этом как-то забыли. Они вырыты на одном уровне с землёй. К тому же из-за высокой травы их совсем не было видно.