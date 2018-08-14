В разбившейся «Волге» погиб водитель

Как мы уже рассказывали, днём в понедельник, 13 августа, на улице Строительной в Кирове «Волга» врезалась в столб.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, 51-летний водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в столб.

Автомобилист скончался до приезда врачей.

- Более точные сведения устанавливаются, - подчеркнули в дорожной полиции.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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