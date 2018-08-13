Банные процедуры закончились гибелью для пенсионера

Пожар в бане во дворе частного дома произошел в понедельник, 13 августа, около 2 часов ночи, сообщила пресс-служба калужского областного следственного комитета.
В результате возгорания погиб 80-летний хозяин. Он жил в частном доме вместе с женой.
Незадолго до начала пожара пенсионер пошел в баню мыться.
- При осмотре в бане обнаружена печка и газовая горелка, с места происшествия изъяты образцы для исследования, - отмечается в сообщении.
Причины пожара пока выясняются.
Ранее спасатели выдвинули предварительную версию, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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