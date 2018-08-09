Пропал 30-летний мужчина

10 мая ушёл из дома 30-летний Никита БЕГУНОВ. Мужчина проживает в деревне Жилетово Дзержинского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 190 см,

Волосы- русые,

Глаза – голубые,

Телосложение – среднее.

Был одет в светло-голубые джинсы, белые кроссовки, светло-синюю майку, белую трикотажную кофту в голубую полоску.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.