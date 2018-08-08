В калужскую колонию пытались перекинуть 5 литров спиртного и телефоны

В понедельник, 6 августа, в 7 утра у колонии-поселения на улице Николо-Козинской в Калуге был задержан 20-летний мужчина. Он пытался что-то перебросить через забор.

- В ходе досмотра были обнаружены и изъяты два мобильных телефона и 5,5 литра спиртосодержащей жидкости, - рассказали нам в пресс-службе УФСИН по Калужской области.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Молодому человеку грозит штраф в 3000-5000 рублей.

- В целях предотвращения совершения осужденными повторных преступлений, поддержания связи с «преступным сообществом» средства сотовой связи, равно как и производные к ним (сим-карты, зарядные устройства, аккумуляторы, гарнитура и т.п.) запрещены к использованию в исправительных учреждениях, - подчеркивают в УФСИН.

Фото: УФСИН по Калужской области.