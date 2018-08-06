Скутерист протаранил авто и попал в реанимацию

Около 19:30 в воскресенье, 5 августа, авария произошла в городе Белоусово Жуковского района.
По предварительным данным, 31-летний водитель скутера пытался пересечь проезжую часть и на встречной полосе врезался в «Хендай».
Скутерист ехал без шлема, травмы у него очень серьёзные. Мужчина госпитализирован в реанимацию обнинской клинической больницы.
Водитель и пассажир легковушки не пострадали.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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